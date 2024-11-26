РФС считает заявления Федорищева поводом для обращения в правоохранительные органы

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров», — заявили в службе коммуникаций.
«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в сообщении РФС.
Федорищев предложил провести кампанию под флагом и хештегом «Чистый спорт» и призвал присоединиться к ней губернаторов других регионов, руководителей частных компаний и банков, которые поддерживают профессиональный футбол.