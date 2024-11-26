Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера: «Никаких переживаний нет»

«Мое обучение [на тренера] подходит к концу на следующей неделе. Аттестация будет по окончании курса, как у всех. Никаких переживаний перед ней нет, вопросов, которые поставят меня в тупик, с конечно, не будет. За время обучения почерпнул для себя что-то новое. Вообще, такое происходит всю жизнь — каждый раз чему-то учишься. Что касается еще одной стажировки, пока не буду загадывать. Я всегда открыт для предложений от клубов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.