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Заявивший о коррупции в российском судействе самарский губернатор отстранил руководство «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку спортивного директора «Крыльев Советов» и отстранил руководство клуба. Об этом он рассказал «РБК Спорт».

Источник: Кадр из трансляции

Ранее сегодня Федорищев заявил о коррупции в отечественном судействе, сообщив, что «Крылья» задолжали 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

По словам губернатора, он не обращался в правоохранительные органы, но доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву. По итогам аудита работы «Крыльев Советов» уволен спортивный директор и отстранено от работы руководство команды.

«В подобных схемах участвуют многие клубы, я разговаривал и с их представителями, с руководством других регионов — это не единичный случай, а массовая проблема», — сказал Федорищев.

Крылья Советов
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