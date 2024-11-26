Заявивший о коррупции в российском судействе самарский губернатор отстранил руководство «Крыльев Советов»

Ранее сегодня Федорищев заявил о коррупции в отечественном судействе, сообщив, что «Крылья» задолжали 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
По словам губернатора, он не обращался в правоохранительные органы, но доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву. По итогам аудита работы «Крыльев Советов» уволен спортивный директор и отстранено от работы руководство команды.
«В подобных схемах участвуют многие клубы, я разговаривал и с их представителями, с руководством других регионов — это не единичный случай, а массовая проблема», — сказал Федорищев.