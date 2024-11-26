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«Спартак» получает запросы от европейских клубов по трансферу Угальде

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейские футбольные клубы проявляют интерес к коста-риканскому нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Угальде оформил покер в ворота «Локомотива» (5:2) и стал четвертым футболистом в российской истории «Спартака», забившим четыре гола в одном матче. В предыдущий раз это удалось Александру Ширко в 1998 году.

«В контракте Манфреда Угальде прописаны отступные в размере 30 миллионов евро для европейских клубов, и они уже делают запросы на его счет», — написал Романо.

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе. В 16 матчах чемпионата России сезона-2024/25 он забил 12 мячей. Угальде возглавляет список бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
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