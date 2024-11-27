За чистый спорт. Федорищев объявил кампанию по борьбе с коррупцией в футболе

Все началось с сообщения в его социальных сетях о том, что самарский клуб «Крылья Советов» имеет долги в размере 36 млн рублей. «Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба “Крылья Советов” и сказал: “Вячеслав Андреевич, вы долги пересчитываете за “Крылья”, у нас есть еще один долг — это порядка 36 млн рублей”. В конце концов он мне рассказал, и выяснилось, что “Крылья Советов” должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
По словам губернатора, данная схема работает уже несколько лет. Он предложил всем представителям регионов прийти к руководителям своих законодательных органов и проговорить сложившуюся проблему.
Федорищев предложил провести кампанию под флагом и хештегом «Чистый спорт» и призвал присоединиться к ней губернаторов других регионов, руководителей частных компаний и банков, которые поддерживают профессиональный футбол.
Спорные вопросы по судейству в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) ведутся практически после каждого тура, каждая команда по несколько раз в течение сезона жалуется на разные трактовки схожих моментов. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщал, что правление лиги рассматривало вопрос судейства. По его словам, у клубов есть вопросы к главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милораду Мажичу. Лига выработала предложения по вопросам судейства, которые будут рассматриваться на исполкоме РФС 29 ноября.
Реакция РФС и РПЛ
Руководители российского футбола не стали отмалчиваться и отреагировали на заявления высокопоставленного чиновника. Алаев пообещал, что организация внимательно изучит высказывания Федорищева.
«РПЛ разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига как никто другой заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола», — сказал Алаев.
«Вместе с тем лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направила в Российский футбольный союз для рассмотрения на исполкоме. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», — добавил президент РПЛ.
В РФС заявили, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и готова оказать полное содействие в расследовании. «РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров», — заявили в службе коммуникаций.
«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в сообщении РФС.
«Довести до конца»
Федорищев также высказал мнение о том, что профессиональный спорт в регионах нужно развивать без привлечения огромных бюджетных средств. Он заявил, что регион пойдет по пути Нижегородской области, где была сформирована автономная некоммерческая организация, которая занимается управлением регионального спорта. Идея губернатора заключается в том, чтобы перенести излишки финансирования на частных партнеров.
Кроме того, он сообщил, что инициативу по борьбе с коррупцией в спорте поддержали другие губернаторы, и он пообещал довести свое дело до конца. «Мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию “Чистый спорт”, я не один, — сказал Федорищев, заявление которого приводит “Спорт-Экспресс”. — Решение я принял, буду доводить его до конца, так как ситуация негативно влияет на отечественный спорт. Молодые спортсмены видят, что сейчас есть факторы, которые влияют на результат игры».
«Не сильно понимаю резонанс, все же об этом знают. Уверен, что для команды это не будет существенным препятствием в жизни. Такая темная структура обычно бывает побеждена. Если команда понесет существенный ущерб, отвечу перед болельщиками и перед командой», — добавил губернатор Самарской области.