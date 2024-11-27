За чистый спорт. Федорищев объявил кампанию по борьбе с коррупцией в футболе

Все началось с сообщения в его социальных сетях о том, что самарский клуб «Крылья Советов» имеет долги в размере 36 млн рублей. «Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба “Крылья Советов” и сказал: “Вячеслав Андреевич, вы долги пересчитываете за “Крылья”, у нас есть еще один долг — это порядка 36 млн рублей”. В конце концов он мне рассказал, и выяснилось, что “Крылья Советов” должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».