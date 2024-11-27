Футболист «Зенита» Ерохин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

— Ты всегда к чему-то готовишься. Наверное, я не исключение. Стараюсь учиться в каких-то моментах у тренеров, менеджеров, подтягивать языки и прочие моменты. Естественно, футбол занимает большую часть моей жизни. Много времени ему отдал. Поэтому прерывать с ним какую-то связь не хотелось бы, но я всегда стараюсь думать о том, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, и сосредоточиться на том, чем я занимаюсь в конкретный момент. Сейчас пока все мысли об этом сезоне. Тем более он — знаковый, юбилейный. Дальше уже будем смотреть, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.