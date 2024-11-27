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Аршавин: «Барановская однажды сломала об мою голову компьютер. Жалел ли я, что расстался? Конечно, нет»

Экс-футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в программе «Карты, деньги, два мяча» ответил на вопросы о своей бывшей жене — ныне известной телеведущей Юлии Барановской.

Источник: Getty Images

— Жалел ли ты, что расстался с Юлей Барановской?
— Нет, конечно.

— Почему? Она сейчас знаменитая, успешная, богатая, красивая.
— Видишь как. Даю дорогу в жизнь. Хотя она думает наоборот, но ладно.

— Почему ты вообще расстался с Юлей? Трое детей у вас, такая прекрасная семья, красавица-жена уехала за тобой. Молодая, детишек тебе красивых родила, а ты взял и… Обидно.
— За Юлю?

— Да!
— Я думаю, у нее все хорошо. Значит, я сделал правильно.

— Уже сколько лет прошло!
— Она сразу, сходу пошла вверх. Как с 2012-го поперла, так до сих пор остановиться не может.

— Лещей могла надавать?
— Юлька меня один раз компьютером… Я лежу, а она приходит и как компьютер сломала об мою голову.

— А вы с Юлей общаетесь вообще сейчас?
— Нет. Почти нет.