Аршавин: «Барановская однажды сломала об мою голову компьютер. Жалел ли я, что расстался? Конечно, нет»

— Жалел ли ты, что расстался с Юлей Барановской?
— Нет, конечно.
— Почему? Она сейчас знаменитая, успешная, богатая, красивая.
— Видишь как. Даю дорогу в жизнь. Хотя она думает наоборот, но ладно.
— Почему ты вообще расстался с Юлей? Трое детей у вас, такая прекрасная семья, красавица-жена уехала за тобой. Молодая, детишек тебе красивых родила, а ты взял и… Обидно.
— За Юлю?
— Да!
— Я думаю, у нее все хорошо. Значит, я сделал правильно.
— Уже сколько лет прошло!
— Она сразу, сходу пошла вверх. Как с 2012-го поперла, так до сих пор остановиться не может.
— Лещей могла надавать?
— Юлька меня один раз компьютером… Я лежу, а она приходит и как компьютер сломала об мою голову.
— А вы с Юлей общаетесь вообще сейчас?
— Нет. Почти нет.