Ерохин высказался о том, как «Зенит» предложил ему новый контракт

— Ситуация могла как угодно развернуться. Если я не ошибаюсь, контракт с «Зенитом» был до 30 июня. Мы уже вышли из отпуска, начали тренироваться, у меня ещё действовал предыдущий контракт. Естественно, какой-то диалог о будущем был. Я продолжал работать с командой и обсуждали с тренером и с руководством эти моменты. В итоге пришли к тому, что подписали новый контракт. В любом случае я тренировался как всегда, с полной самоотдачей.