Футболист «Зенита» отказался называть «Краснодар» главным конкурентом клуба

— «Краснодар» — ваш главный конкурент, если учитывать возраст игроков «Локомотива» и нестабильность в защите «Динамо»?

— Наверное, единолично я не выделял бы его. «Локомотив» тоже очень прилично выглядит. Многое будет зависеть от зимней паузы, как команды проведут её и подготовятся. Будут ли какие-то изменения в составах. Часто вторая часть чемпионата проходит чуть-чуть по другому сценарию, чем первая, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.