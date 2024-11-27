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Тамерлан Мусаев объяснил, с чем связаны пропущенные голы ЦСКА в концовках матчей

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о пропущенных голах команды в концовках матчей.

Источник: Чемпионат.com

— С чем связываете постоянные пропущенные голы в концовках матчей?
 — Соперник тоже хочет забивать голы. Это футбол, — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний Тамерлан Мусаев провёл 16 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

ЦСКА