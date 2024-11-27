Александр Ерохин объяснил, почему «Зенит» терял лидерство в РПЛ

— «Зенит» долгое время находился на втором месте в РПЛ. Почему так случилось?

— Естественно, мы находились ни на том месте, на котором хотим находиться. Потеряли очки там, где не должны были терять. Сезон непростой, соперники усилились, те, кто борются за медали, и команды из второй восьмерки выходят на матч с «Зенитом», как на последний. Мы замечали такую тенденцию: с нами команда выдает матч жизни, а после нас могут проиграть две-три игры, не хватает эмоций на дистанции.