Александр Ерохин объяснил, почему «Зенит» терял лидерство в РПЛ

Напомним, до 16-го тура «Зенит» шёл на втором месте в таблице чемпионата страны, а после него вырвался на лидирующую позицию, смести оттуда «Краснодар». Сейчас сине-бело-голубые опережают «быков» на одно очко.
— «Зенит» долгое время находился на втором месте в РПЛ. Почему так случилось?
— Естественно, мы находились ни на том месте, на котором хотим находиться. Потеряли очки там, где не должны были терять. Сезон непростой, соперники усилились, те, кто борются за медали, и команды из второй восьмерки выходят на матч с «Зенитом», как на последний. Мы замечали такую тенденцию: с нами команда выдает матч жизни, а после нас могут проиграть две-три игры, не хватает эмоций на дистанции.
Естественно, у наших игроков есть мастерство, понимание, как действовать, и если мы продолжим в каждом матче выкладываться на 100 процентов, тогда результат будет тем, который мы хотим, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.