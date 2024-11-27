Голкипер «Крыльев» Фролов призвал приложить усилия, чтобы сделать футбол честным

Вчера, 26 ноября, Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.