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Голкипер «Крыльев» Фролов призвал приложить усилия, чтобы сделать футбол честным

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался на тему честности в футболе.

Источник: Чемпионат.com

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Как спортсмен я выступаю за чистоту в спорте. Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным, достойным видом спорта», — сказал Фролов в видео в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Вчера, 26 ноября, Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

Крылья Советов