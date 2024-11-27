Бубнов высказался об ошибке голкипера «Локо» Лантратова в дерби со «Спартаком»

«Первый пропущенный мяч всё сломал. Дурацкий гол. Для чего этими глупостями возле ворот заниматься? Выбил бы сразу вратарь, и не было бы головной боли. Запретите заниматься этой ерундой. Если завтра весь мир пойдёт головой о стену биться, наши тренеры тоже пойдут? Ну зачем нашим игрокам это?» — приводит слова Бубнова Sportbox.