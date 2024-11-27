Александр Бубнов: есть за что покритиковать «Спартак» в матче с «Локомотивом»

«Есть за что покритиковать и “Спартак” в этом матче. При счёте 3:0 команда позволила соперникам сократить отставание до минимума. Железнодорожники могли совершить невероятный камбэк. Сложилось впечатление, что красно-белые просто запаниковали. Сколько выходов один на один не реализовали? Просто кошмар! Я давно не помню, чтобы столько таких моментов создавали и не забивали спартаковцы. Там вообще разгром мог быть», — приводит слова Бубнова Sportbox.