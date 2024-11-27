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РПЛ проведет общее собрание клубов после слов самарского губернатора о коррупции

Российская премьер-лига (РПЛ) проведет внеочередное общее собрание клубов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие пройдет в четверг, 28 ноября. Оно состоится по видеосвязи, повестка собрания не указана.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Российский футбольный союз (РФС) счел слова Федорищева поводом для обращения в правоохранительные органы. Глава Самарской области позже отметил, что он не располагает конкретными фактами.