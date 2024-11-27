Геркус не верит заявлению Федорищева о коррупции в футболе

«Не верю. Ни в 36 миллионов не верю, ни тем более в 500 миллионов рублей, ни в десять замешанных клубов — это вообще странно, в чем тогда смысл, — ни в коррупционную систему. Я с 2008 года в футболе работал, многое слышал, разумеется, разговоры всякие, допускаю, что разовые случаи коррупции бывали, но в систему, да еще в такую масштабную, не поверю никогда», — написал Геркус в Telegram-канале.