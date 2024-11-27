Широкомасштабная акция или действия одиночки. Что стоит за громким заявлением губернатора Федорищева?

Удивительно тут было, что абсолютно все мои собеседники из самых высоких слоев футбольного сообщества не понимали, что происходит. При этом версии с РФС и РПЛ довольно быстро отпали. Несколько источников заявили, что это точно не так. Отсюда и замешательство — обычно в футбольном мире серьезные игроки знают, откуда и почему дует какой-то ветер, кто стоит за тем или иным процессом. В данном случае стало очевидно, что если процесс и запускается кем-то, то вне привычного сообщества. Отпала и версия о конкуренции РФС и Минспорта: несколько собеседников подчеркнули, что у Дегтярева и Дюкова отличные взаимоотношения.