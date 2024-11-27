РПЛ соберет внеочередное собрание клубов. Вероятная причина — заявление Федорищева о коррупции в судействе

«Получили приглашение на электронную почту. Конечно, будем участвовать. Повестки пока нет. Вероятно, будет обсуждаться вчерашняя ситуация… Не знаю, как это будет конкретно звучать. Но, вероятно, то, что всеми обсуждается, будет обсуждаться и там».