Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент РПЛ назвал два решения коррупционного скандала: «Третьего финала я не вижу»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему решительно настроен разобраться в коррупционном скандале вокруг судейского корпуса лиги.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 27 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прямо заявил о многомиллионных коррупционных схемах в судействе РПЛ.

«Уже есть фактические примеры, к чему привели эти события. Некоторые клубы столкнулись с тем, что некоторые спонсоры начали разговор с ними о пересмотре контракта в худшую сторону. Серьезные сложности. Репутационный удар.

Почему футболисты и тренер “Крыльев” записывают сообщения, которые они записывали вчера, я не знаю. Это их дело. Я призываю сначала разобраться, а потом уже кричать лозунги. Немного у нас как-то все перепутано. Выйти из этой ситуации чистенькими никому не получится, если все подтвердится. Поэтому надо всем собраться, разобраться и точка.

Надо довести ситуацию до логичного финала. Либо взять свои слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Удар нанесен по всей индустрии. Третьего финала я не вижу. Я все сделаю для того, чтобы не было финала, когда все успокоится, а мы останемся запачканными», — передает слова Алаева корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь