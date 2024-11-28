Президент РПЛ назвал два решения коррупционного скандала: «Третьего финала я не вижу»

«Уже есть фактические примеры, к чему привели эти события. Некоторые клубы столкнулись с тем, что некоторые спонсоры начали разговор с ними о пересмотре контракта в худшую сторону. Серьезные сложности. Репутационный удар.



Почему футболисты и тренер “Крыльев” записывают сообщения, которые они записывали вчера, я не знаю. Это их дело. Я призываю сначала разобраться, а потом уже кричать лозунги. Немного у нас как-то все перепутано. Выйти из этой ситуации чистенькими никому не получится, если все подтвердится. Поэтому надо всем собраться, разобраться и точка.



Надо довести ситуацию до логичного финала. Либо взять свои слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Удар нанесен по всей индустрии. Третьего финала я не вижу. Я все сделаю для того, чтобы не было финала, когда все успокоится, а мы останемся запачканными», — передает слова Алаева корреспондент Sport24 Андрей Бабич.