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РФС договорился с Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции

РФС договорился с самарским губернатором о совместной работе по делу о коррупции.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство Российского футбольного союза (РФС) договорилось с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в футболе, все необходимые материалы переданы правоохранительным органам, сообщил РИА Новости источник в РФС.

Ранее Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Так, стало известно о долге самарских «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей «преступникам», которые занимаются коррупцией в судействе. Глава региона добавил, что, по его оценке, около десяти команд так или иначе являются участниками коррупционного процесса в футбольном судейском корпусе. В четверг клубы РПЛ направили письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

«Руководство РФС сегодня провело рабочую встречу с главой Самарского региона Вячеславом Федорищевым, в ходе которой договорились о совместной работе с органами федеральной и региональной власти по противодействию коррупции в профессиональной клубном футболе. Все необходимые для расследования материалы уже переданы правоохранительным органам», — сообщил источник.

Крылья Советов