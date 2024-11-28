РФС договорился с Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство Российского футбольного союза (РФС) договорилось с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в футболе, все необходимые материалы переданы правоохранительным органам, сообщил РИА Новости источник в РФС.
Ранее Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Так, стало известно о долге самарских «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей «преступникам», которые занимаются коррупцией в судействе. Глава региона добавил, что, по его оценке, около десяти команд так или иначе являются участниками коррупционного процесса в футбольном судейском корпусе. В четверг клубы РПЛ направили письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.
«Руководство РФС сегодня провело рабочую встречу с главой Самарского региона Вячеславом Федорищевым, в ходе которой договорились о совместной работе с органами федеральной и региональной власти по противодействию коррупции в профессиональной клубном футболе. Все необходимые для расследования материалы уже переданы правоохранительным органам», — сообщил источник.