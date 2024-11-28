РФС договорился с Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции

Ранее Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Так, стало известно о долге самарских «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей «преступникам», которые занимаются коррупцией в судействе. Глава региона добавил, что, по его оценке, около десяти команд так или иначе являются участниками коррупционного процесса в футбольном судейском корпусе. В четверг клубы РПЛ направили письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.