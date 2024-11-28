«Чистеньким» не выйдет никто. В РПЛ обсудили заявление Федорищева о коррупции в футболе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) провели внеочередное собрание, чтобы обсудить заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. По итогам встречи лига направила письмо Федорищеву с целью предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.
Во вторник вечером Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Тогда же Федорищев сообщил о начале кампании за чистый спорт. Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и считает изложенные в заявлении губернатора факты поводом для обращения в правоохранительные органы.
О внеочередном собрании лиги стало известно в среду. Клубы принимали участие в нем в основном по ВКС. Присутствовали представители 15 клубов, за исключением «Крыльев Советов», а также представитель губернатора.
«Мы в администрации лиги сочли необходимым оперативно собрать клубы, чтобы обсудить ситуацию, — сказал Алаев журналистам. — Все клубы, кроме “Крыльев Советов”, приняли участие. Выступил представитель губернатора, нам показалось, он был не до конца информирован, так что полноценным я бы разговор не назвал. Мы направили обращение на Вячеслава Андреевича [Федорищева] от лица клубов».
Удар по репутации
Алаев заявил, что лига хочет участвовать в расследовании по этому делу. «Мы настаиваем на тщательном совместном расследовании, с участием представителей РПЛ, — сказал Алаев. — Обращаюсь публично: нельзя оставлять без действия факты, озвученные губернатором. Мы хотим быть частью процесса и понимать, что происходит, знать детали. Если факт коррупции подтвердится, то должно быть строгое наказание. Если в процессе окажется, что другие клубы имеют отношение, то должны быть самые строгие наказания».
«Лично я готов хоть сегодня вылететь и провести совместное со всеми заинтересованными сторонами совещание, разобраться и, если надо, наказать виновных. Мы просим довести это дело до конца, мы должны участвовать в этом процессе, я лично прошу губернатора привлечь нас к этой работе. Я не хочу создавать даже видимость напряжения или противостояния, я переживаю в целом за всю индустрию, не только за клубы РПЛ. Этот удар может быть нанесен по всему спорту», — добавил глава лиги.
Федорищев заявил, что в коррупционных схемах могут быть замешаны 10 клубов РПЛ. «Почему 10? Кто составил этот список? Не думаю, что губернатор сам мог разобраться в этой ситуации, кто-то предоставил ему эту фактуру. Почему не называется фамилия функционера? Почему за два месяца мы ничего об этом не знаем? У нас тоже много вопросов. Все 15 клубов говорят о нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции», — подчеркнул Алаев.
«Это самый большой удар, с которым пришлось столкнуться, — признался президент РПЛ. — Сейчас негативные эмоциональные ощущения схожи с теми, что были во время истории с [Александром] Кокориным и [Павлом] Мамаевым, но тогда я работал в Российском футбольном союзе».
Объединение в комиссии РПЛ и РФС
Алаев призвал к объединению субъектов футбола, чтобы решить общую проблему. 29 ноября в Доме футбола пройдет заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза. Алаев уверен, что скандальная ситуация будет обсуждаться на исполкоме.
«Любые факты относительно любого субъекта надо разбирать. По всей индустрии нанесен удар, ни у одного субъекта футбола не получится выйти из этой ситуации чистеньким в белом фраке, если там что-то есть. Все должны объединиться и довести историю до логического финала», — отметил Алаев.
«Мы должны объединиться, чтобы разобраться в ситуации, а не перекладывать друг на друга ответственность и стараться не испачкаться от брызг. Завтра исполком РФС, обсуждение этой темы неминуемо», — добавил глава РПЛ.
Алаев отметил, что клубы и лига уже ощущают негативные последствия заявления губернатора Самарской области. «Некоторые клубы столкнулись с тем, что спонсоры начинают разговоры о пересмотре условий контракта, — сказал он. — Более того, вся эта история вряд ли поможет нам как лиге в переговорах в преддверии подписания контрактов в следующем цикле, это точно не наш козырь».
Ответ губернатора
Федорищев довольно быстро отреагировал на решения РПЛ. «Увидел заявление Российской премьер-лиги, все команды собрались, обсудили и приняли резолюцию, что все хорошо, и просили передать факты им по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы, они плотно занимаются. В интересах следствия не могу их озвучивать», — сказал Федорищев.
По словам Федорищева, он остался «немного разочарован» реакцией РПЛ. «Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты, честности. Ничего страшного — мы за чистый спорт, он победит», — добавил губернатор.
Алаев надеется, что оперативная реакция губернатора позволит найти быстрое решение. «Учитывая быструю реакцию губернатора, я надеюсь, сегодня мы решим, по какому пути пойдем», — заключил он.