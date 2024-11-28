«Чистеньким» не выйдет никто. В РПЛ обсудили заявление Федорищева о коррупции в футболе

«Лично я готов хоть сегодня вылететь и провести совместное со всеми заинтересованными сторонами совещание, разобраться и, если надо, наказать виновных. Мы просим довести это дело до конца, мы должны участвовать в этом процессе, я лично прошу губернатора привлечь нас к этой работе. Я не хочу создавать даже видимость напряжения или противостояния, я переживаю в целом за всю индустрию, не только за клубы РПЛ. Этот удар может быть нанесен по всему спорту», — добавил глава лиги.