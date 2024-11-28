Руководство «Ростова» заявило, что полностью доверяет Валерию Карпину

Главный тренер сборной России Карпин стал наставником «Ростова» в марте 2022 года. Сейчас клуб располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у команды 20 очков, которые она заработала после 16 матчей.