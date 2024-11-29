Гонка за лидером: отберет ли «Спартак» очки у «Краснодара»

— Не стал бы делать прогнозы на предстоящий матч, исходя из игр Кубка, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Все-таки там команды очень серьезно тасовали составы, поэтому матч чемпионата будет совсем другим. Тут вроде бы «Спартак» набрал ход, особенно после разгрома «Локомотива» (5:2) должен быть в хорошем настроении и на кураже. «Краснодар» в этом смысле на спаде со своими двумя ничьими. Но мы знаем, что у спартаковцев всё время происходит головокружение от кратковременных успехов. Выиграют пару-тройку матчей — сразу болельщики и лояльные журналисты начинают надевать медали на шеи посреди сезона. Полагаю, это сыграет злую шутку с красно-белыми. С их перепадами в игре они не могут так долго побеждать. Тогда как «Краснодар» показывает хороший футбол, идет ровно по дистанции, и две последние осечки не должны портить общее впечатление.