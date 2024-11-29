Гонка за лидером: отберет ли «Спартак» очки у «Краснодара»

Центральный матч предстоящего 17-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и московским «Спартаком» многое определит в верхней части таблицы турнира. «Быкам» надо побеждать, чтобы продолжить борьбу за золото, а красно-белым — чтобы подобраться к призовой тройке. Петербургский «Зенит» примет дома оказавшиеся в центре большого скандала самарские «Крылья Советов». Московский «Локомотив» сыграет с «Химками», а столичный ЦСКА встретится в родных стенах с казанским «Рубином».
«Краснодар» — «Спартак»
Еще месяц назад южный клуб можно было бы назвать фаворитом этой встречи. Слишком уж очевидны были кризис «Спартака» и победная поступь лидировавшего в РПЛ «Краснодара». Доказывал это и их очный матч в Москве — в середине октября «быки» разгромили красно-белых со счетом 3:0. Но именно после той встречи «Спартак» выиграл четыре матча подряд в чемпионате — эта победная серия продолжается до сих пор.
Она позволила подопечным Деяна Станковича подняться на четвертое место. Теперь они всего на три очка отстают от замыкающего первую тройку «Локомотива». «Краснодар», в свою очередь, просел в середине ноября. После 11-матчевой победной серии подопечные Мурада Мусаева сыграли две игры подряд вничью и потеряли лидерство.
При этом для «Спартака» посреди его успешного отрезка в чемпионате случилась неприятность в Кубке России. На этой неделе красно-белые проиграли в гостях «Ростову» (1:2) в ответном матче четвертьфинала «Пути РПЛ» и вылетели в «Путь регионов» — первая игра в Москве закончилась также победой донского клуба (1:0).
«Краснодар» вылетел в «Путь регионов» еще в октябре, когда финишировал в своей группе третьим. Поэтому на этой неделе ему пришлось лететь в Тюмень — с местным одноименным клубом «быки» играли в первом этапе четвертьфинала.
И едва не случился конфуз, хотя «Тюмень» в первой лиге находится на последнем месте. «Краснодар» вел 3:0, но позволил сопернику сравнять счет (3:3) и перевести игру в серию пенальти. Там уже один из лидеров РПЛ оказался сильнее (4:2) и прошел дальше.
— Не стал бы делать прогнозы на предстоящий матч, исходя из игр Кубка, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Все-таки там команды очень серьезно тасовали составы, поэтому матч чемпионата будет совсем другим. Тут вроде бы «Спартак» набрал ход, особенно после разгрома «Локомотива» (5:2) должен быть в хорошем настроении и на кураже. «Краснодар» в этом смысле на спаде со своими двумя ничьими. Но мы знаем, что у спартаковцев всё время происходит головокружение от кратковременных успехов. Выиграют пару-тройку матчей — сразу болельщики и лояльные журналисты начинают надевать медали на шеи посреди сезона. Полагаю, это сыграет злую шутку с красно-белыми. С их перепадами в игре они не могут так долго побеждать. Тогда как «Краснодар» показывает хороший футбол, идет ровно по дистанции, и две последние осечки не должны портить общее впечатление.
«Зенит» — «Крылья Советов»
Ажиотаж вокруг «Крыльев» на этой неделе очень большой. Всё благодаря громким заявлениям губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, заявившего, что не так давно к нему подошел один из сотрудников клуба и заявил, что нужно 36 млн рублей на возврат долга «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
Это привело к шумихе, которой в нашем футболе не было около 10 лет. Все официальные лица, включая руководителей РФС и РПЛ, заявили о необходимости всестороннего расследования изложенных сведений и жесткого наказания участников, если эти сведения подтвердятся.
Стоит отметить, что и без этого скандала дела у «Крыльев» в последнее время не клеились. В сентябре активно шли слухи об отставке главного тренера Игоря Осинькина, которые прекратились после вмешательства в дело губернатора. Но результаты после этого только ухудшились. А сам Вячеслав Федорищев несколько раз заявлял о необходимости сокращать бюджетное финансирование профессиональных спортивных клубов.
При этом в последнем туре самарцы смогли одержать дома волевую победу над грозненским «Ахматом» (2:1), прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию и избежав попадания в зону переходных матчей. Пока «Крылья» идут на 12-м месте. И теперь поедут в гости к вернувшему лидерство петербургскому «Зениту».
— «Зенит» здесь очевидный фаворит и был бы им даже без всех этих скандалов вокруг Самары, — поделился мнением с «Известиями» Андрей Червиченко. — Класс игроков Питера на голову выше, чем у «Крыльев». Да, в прошлые сезоны команда Осинькина умела давать бой лидерам и даже у «Зенита» иногда отбирала очки. Наверняка будет стараться она делать и сейчас, но не видно той организации игры, которая раньше позволяла команде биться на равных с нашим чемпионом.
«Локомотив» — «Химки»
После разгромного поражения в дерби от «Спартака» «Локомотив» начал отставать от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» — на пять и четыре очка соответственно. Поэтому подопечным Михаила Галактионова необходимо обыгрывать идущие в зоне переходных матчей «Химки», чтобы остаться в чемпионской гонке. Но подмосковный клуб месяц назад уже обыгрывал «Локо» (2:0) в чемпионате. И сейчас ему надо повторить успех, чтобы постепенно оторваться подальше от конкурентов по борьбе за выживание. В прошлом туре подмосковный клуб сыграл дома вничью с «Краснодаром» (2:2).
— Мы сделаем всё, чтобы добыть очки в матче с «Локомотивом», — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Химок» Бутта Магомедов. — Мы уже показали, что можем обыгрывать лидеров или играть с ними вничью. Те же игры с «Локо», «Краснодаром» и «Зенитом» (1:1) доказывают, что у нас высокий потенциал. Постараемся это продемонстрировать и в ближайшем туре.
ЦСКА — «Рубин»
В начале этой недели команды уже встречались на домашнем поле ЦСКА. Армейцы разгромили «Рубин» со счетом 3:0 в ответном четвертьфинале «Пути РПЛ» Кубка России и прошли дальше, отправив казанцев в «Путь регионов». Первая игра в Татарстане закончилась вничью 0:0.
Теперь «Рубин» попробует взять реванш в чемпионате. Команда пока находится в середине турнирной таблицы, на седьмом месте. И может утянуть за собой ЦСКА, от которого отстает на пять очков. Красно-синие долгое время шли в группе лидеров и считались претендентами на медали, но провальный последний месяц привел к тому, что они начинают отставать от первой пятерки. Чтобы этого не допустить, подопечным Марко Николича надо побеждать «Рубин».
— Уверен, что мы дадим бой ЦСКА, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев. — Мы уже не раз в этом сезоне показали, что за счет самоотдачи и организации игры способны на равных биться с любым соперником. Считаю, что и в кубковом матче выглядели не хуже ЦСКА. Просто из-за большого количества отдельных ошибок позволили ему повести в счете 3:0 в первом тайме и уже не смогли отыграть это отставание. Но не сомневаюсь, что тренерский штаб и команда проанализируют эти ошибки и в ближайшем матче мы не повторим их.
Также в предстоящем туре пройдет еще четыре матча. Тольяттинский «Акрон» сыграет дома с «Оренбургом». «Ростов» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Махачкалинское «Динамо» в родных стенах встретится с воронежским «Факелом». А московское «Динамо» поедет в гости к грозненскому «Ахмату».
Алексей Фомин