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Роналдо ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак» или «Зенит»

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос «СЭ» о теоретическом переходе в «Спартак» или «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

«Я счастлив здесь. Мне еще многое предстоит сделать в “Ростове”. Я не так давно оказался в России, молод, и ко мне очень хорошо относятся мои товарищи по команде, равно как и тренер. Так что я счастлив в “Ростове” и думаю только о нем», — сказал Роналдо «СЭ».

После 16 туров РПЛ ростовчане набрали 20 очков и расположились на 8-м месте в турнирной таблице.

Роналдо выступает за «Ростов» с января. В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
27.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Ростов
Егор Голенков
19′
Виктор Мелехин
31′
Спартак
Кристофер Мартинс
56′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
75′
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
11
Алексей Сутормин
84′
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
66′
55
Максим Осипенко
18
Константин Кучаев
57′
66′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
66′
27
Николай Комличенко
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
19
Хесус Мануэль Медина
78′
12
Жозе Виллиан
25
Данил Пруцев
46′
5
Эсекиэль Барко
82
Даниил Хлусевич
46′
18
Наиль Умяров
85′
28
Даниил Зорин
41′
46′
8
Маркиньос
90+2′
11
Шамар Николсон
46′
9
Манфред Угальде
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Зенит
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь