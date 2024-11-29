Роналдо ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак» или «Зенит»

«Я счастлив здесь. Мне еще многое предстоит сделать в “Ростове”. Я не так давно оказался в России, молод, и ко мне очень хорошо относятся мои товарищи по команде, равно как и тренер. Так что я счастлив в “Ростове” и думаю только о нем», — сказал Роналдо «СЭ».