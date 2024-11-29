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«Нас ждет череда уголовных дел». Юрист — о заявлении Федорищева про коррупцию в российском футболе

Юрист Игорь Бушманов убежден, что нашумевшее заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе приведет к заведению уголовных дел.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«С учетом того, что ситуация стала публичной, теперь правоохранительные органы и сами отреагируют и своевременно возбудят уголовные дела. Тут могут быть самые разные статьи — от “спортивной” 184-й, то есть оказания влияния на результат соревнования, до экономических преступлений, мошенничества, коррупции. Думаю, нас ждет череда уголовных дел, и кто-то обязательно понесет наказание. Что касается в целом ситуации, о ней знали многие — просто предпочитали не говорить. Всех все устраивало, такие теневые правила игры получались. Не совсем чистый спорт был. Но сейчас времена другие, просто так разбрасываться деньгами не позволят, надо экономить. Полагаю, не только в Самарской области будут разбирательства, но и в других регионах подключатся. Надо выводить из тени эти коррупционные схемы, а не продолжать борьбу денежными мешками», — цитирует Бушманова «ВсеПроСпорт».

Крылья Советов
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