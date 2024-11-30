В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?

При этом РФС проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции. По словам президента федерации Александра Дюкова, проверка идет с октября, после того как «один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с судьями, а также о задолженности за судейство».