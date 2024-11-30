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В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?

Губернатор обещал оставить тренера до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

Снова появилась информация об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». По данным «Чемпионата», 59-летний специалист с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится 7 декабря.

При этом, как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Крылья» не планируют увольнять Осинькина.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 17, 1.12.2024, 16:30
Зенит
-
Крылья Советов
-

«Все хорошо, Осинькин продолжает работать и готовит команду к предстоящим матчам. Увольнять его никто не собирается», — сказал «СЭ» источник.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Осинькин продолжает работу.

«Это не так, Игорь Витальевич работает, ведет команду в восьмерку», — цитирует Федорищева matchtv.ru.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор обещал

Слухи о возможной отставке Осинькина начали обсуждаться в СМИ с начала нынешнего сезона, после неудачного старта команды в чемпионате России.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 18, 7.12.2024, 16:30
Ростов
-
Крылья Советов
-

6 октября «Крылья» уступили «Локомотиву» (0:1) в 11-м туре РПЛ. После финального свистка тренер самарцев собрал на поле игроков команды и произнес речь, не сдерживая слезы. Тогда же СМИ писали о том, что Осинькина сменит Сергей Игнашевич, который посетил ту встречу.

Однако через несколько дней губернатор собрал совещание с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов», на котором обсуждалась ситуация в клубе. Федорищев пообещал, что до конца сезона никаких кадровых перестановок в команде не будет.

«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в “Крыльях” опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат», — заявил Федорищев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Резонансное заявление о коррупции

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета рассказал, что «Крылья» задолжали 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 миллионов рублей и может затрагивать около десяти команд РПЛ. Позднее он заявил, что передал в правоохранительные органы информацию о фактах коррупции в российском футболе.

При этом РФС проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции. По словам президента федерации Александра Дюкова, проверка идет с октября, после того как «один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с судьями, а также о задолженности за судейство».

Проверка игр «Крыльев Советов» за последние два года завершится ориентировочно в декабре. Глава РФС подчеркнул, что системной необъективности судей пока не было обнаружено.

Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после 16 туров. У «Крыльев» осталось два матча до зимней паузы — против «Зенита» (1 декабря) и «Ростова» (7 декабря). Осинькин возглавляет «Крылья» с июля 2020 года. При нем команда в сезоне-2020/21 вышла в финал Кубка России.

Автор: Роман Кольцов

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
24.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Ташуев
Голы
Крылья Советов
Доминик Ороз
(Виктор Фелипе Мендес)
49′
Игорь Дмитриев
(Николай Рассказов)
88′
Ахмат
Максим Самородов
43′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Даниил Уткин
68′
Составы команд
Крылья Советов
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
58′
5
Доминик Ороз
19
Иван Олейников
28
Игорь Дмитриев
76′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
1
Иван Ломаев
72′
30
Сергей Песьяков
25
Кирилл Печенин
84′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
72′
21
Дмитрий Иванисеня
10
Бенхамин Гарре
84′
11
Роман Ежов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
85′
75
Надер Гандри
39′
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
20
Максим Самородов
23
Антон Швец
70′
5
Милош Шатара
47
Даниил Уткин
78′
14
Амин Талаль
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
10
Фолы
17
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь