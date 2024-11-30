ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.