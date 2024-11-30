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«Акрон» обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Оренбург».

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев (Волгоград). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 60-й минуте забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Акрон
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Владимир Слишкович
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Максим Кузьмин)
60′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
43′
77
Константин Савичев
50′
24
Артем Дзюба
6
Максим Кузьмин
73′
71
Дмитрий Пестряков
75′
14
Владимир Хубулов
61′
7
Кирилл Данилин
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
17
Солтмурад Бакаев
Оренбург
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
14
Ярослав Михайлов
10
Саид Сахархизан
31
Георгий Зотов
66′
61
Семен Столбов
6
Мохаммад Горбани
66′
16
Хорди Томпсон
80
Джимми Марин
45′
80′
96
Алексей Барановский
81
Максим Сидоров
89′
20
Дмитрий Рыбчинский
9
Брайан Мансилья
66′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
5
Фолы
12
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь