«Акрон» обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.