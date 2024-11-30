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Дзюба о победе над «Оренбургом»: «Сил было много, вспомнил молодость. Чуть не расплакался. С возрастом стал еще сентиментальнее»

Артем Дзюба рассказал о важности победы «Акрона» над «Оренбургом».

Источник: Спортс"

«Акрон» выиграл 1:0 в матче 17-го тура Мир РПЛ.

— Много передач пяткой. Почему?

— Спасибо болельщикам — это важнейший матч. Пяткой действовал по ситуации. Старался мячи сохранять.

Сил было сегодня очень много, вспомнил молодость. Очень счастлив. Это самая важная победа на данном этапе.

После этой небольшой неудачной серии в Кубке ребята победили, добавили позитива, сейчас важнейшая победа. Мы просто счастливы, чуть не расплакался. С возрастом стал еще сентиментальнее.

Силы есть. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу, ребята меня всегда подводят хорошо. Чувствую себя прекрасно. Уже конец сезона, а начал чувствовать себя прекрасно к отпуску.

В целом классная работа команды. Важная игра «на ноль» в чемпионате. Ключевая победа, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Акрон
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 2644 зрителя
Главные тренеры
Заур Тедеев
Владимир Слишкович
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Максим Кузьмин)
60′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
43′
77
Константин Савичев
50′
24
Артем Дзюба
6
Максим Кузьмин
73′
71
Дмитрий Пестряков
74′
14
Владимир Хубулов
61′
7
Кирилл Данилин
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
17
Солтмурад Бакаев
Оренбург
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
14
Ярослав Михайлов
10
Саид Сахархизан
31
Георгий Зотов
66′
61
Семен Столбов
6
Мохаммад Горбани
66′
16
Хорди Томпсон
80
Джимми Марин
45+1′
80′
96
Алексей Барановский
81
Максим Сидоров
90′
20
Дмитрий Рыбчинский
9
Брайан Мансилья
66′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
5
Фолы
12
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь