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ЦСКА на 90+6-й минуте спасся от поражения в матче с «Рубином». Лукин сделал дубль

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона 2024/25 ЦСКА дома сыграл вничью с «Рубином», сумев уйти от поражения в компенсированное время.

Источник: Sport24

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась со счетом 2:2.

На 43-й минуте Мирлинд Даку вывел гостей вперед. Вскоре после начала второго тайма точным ударом отметился Егор Тесленко.

Отыграть один мяч армейцам удалось на 63-й минуте благодаря голу Матвея Лукина.

Через несколько минут после гола команда Рашида Рахимова осталась вдесятером: вторую желтую карточку у казанцев получил Дмитрий Кабутов.

Спастись от поражения красно-синие сумели на 6-й добавленной минуте, когда Лукин оформил дубль.

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Рашид Рахимов
Голы
ЦСКА
Матвей Лукин
63′
Матвей Лукин
90+6′
Рубин
Мирлинд Даку
(Дардан Шабанхаджай)
43′
Егор Тесленко
(Дмитрий Кабутов)
52′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
73′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
15
Миралем Пьянич
21
Аббосбек Файзуллаев
3
Данил Круговой
70′
25
Кристиян Бистрович
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
86′
17
Кирилл Глебов
31
Матвей Кисляк
62′
19
Рифат Жемалетдинов
11
Тамерлан Мусаев
62′
9
Сауль Гуарирапа
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
35′
70
Дмитрий Кабутов
41′
65′
8
Богдан Йочич
22′
68′
23
Руслан Безруков
88′
24
Никола Чумич
85′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
85′
20
Джоэль Фамейе
99
Дардан Шабанхаджай
68′
22
Велдин Ходжа
Статистика
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
10
Фолы
16
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Павел Новиков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь