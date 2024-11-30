ЦСКА на 90+6-й минуте спасся от поражения в матче с «Рубином». Лукин сделал дубль

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась со счетом 2:2.
На 43-й минуте Мирлинд Даку вывел гостей вперед. Вскоре после начала второго тайма точным ударом отметился Егор Тесленко.
Отыграть один мяч армейцам удалось на 63-й минуте благодаря голу Матвея Лукина.
Через несколько минут после гола команда Рашида Рахимова осталась вдесятером: вторую желтую карточку у казанцев получил Дмитрий Кабутов.
Спастись от поражения красно-синие сумели на 6-й добавленной минуте, когда Лукин оформил дубль.