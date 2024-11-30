Может, Рахимова и правда прокляли? Огненный камбэк ЦСКА в матче с «Рубином»!

У Мусаева был и ещё один момент, когда он почти вывалился один на один с вратарём. И тут вовремя подсуетился Илья Рожков — защитник в последний момент выбил мяч из-под ног соперника. Гости ответили — Никола Чумич не переиграл Игоря Акинфеева ударом с острого угла. Странно, что судьи лишили казанцев стандарта, ведь с каждого повтора было видно, что мяч ушёл за линию ворот от голкипера.