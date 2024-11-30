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Может, Рахимова и правда прокляли? Огненный камбэк ЦСКА в матче с «Рубином»!

Лукин оформил дубль и спас хозяев в добавленное время.

Источник: Чемпионат.com

ЦСКА встретился с «Рубином» во второй раз на неделе. И теперь уже обе команды порадовали яркой и результативной игрой.

Несколько дней назад армейцы раздавили соперника в Кубке России — 3:0. Красно-синие решили всё в первом тайме (забили три мяча за 18 минут) и спокойно довели встречу до победы. ЦСКА — очень неудобный соперник для Рашида Рахимова. До сегодняшнего дня его команды ни разу не обыгрывали красно-синих (девять ничьих, 18 поражений). Учитывая тренерский опыт Рахимова — удивительная статистика.

Первый тайм прошёл с преимуществом ЦСКА. Эту точку зрения в перерыве разделил и Миралем Пьянич, который в том числе посетовал на низкую реализацию. Самый жирный момент был у Тамерлана Мусаева, но нападающий армейцев не наказал Дмитрия Кабутова за грубейшую ошибку. Футболист «Рубина» головой сбросил мяч на ход Мусаеву, а Тамерлан перекинул вратаря, но не попал в створ.

У Мусаева был и ещё один момент, когда он почти вывалился один на один с вратарём. И тут вовремя подсуетился Илья Рожков — защитник в последний момент выбил мяч из-под ног соперника. Гости ответили — Никола Чумич не переиграл Игоря Акинфеева ударом с острого угла. Странно, что судьи лишили казанцев стандарта, ведь с каждого повтора было видно, что мяч ушёл за линию ворот от голкипера.

«Рубин» перетерпел, а потом наказал соперника в концовке первого тайма. Дардан Шабанхаджай вывел Мирлинда Даку один на один с Акинфеевым, и албанец хладнокровно переиграл вратаря — 0:1. После гола нападающий показал неприличный жест. Не исключено, что вскоре это станет предметом для разбирательства. А Даку вышел на чистое третье место в РПЛ по голам (девять).

Начало второго тайма — новая боль для фанатов ЦСКА. На этот раз гости забили со стандарта — Кабутов навесил, а Егор Тесленко головой попал в дальний угол. Акинфеев зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку. Первая победа Рахимова в матчах с ЦСКА стала ещё ближе.

Хозяева сразу обрушили множество атак на ворота соперника. Голкипер казанского клуба Евгений Ставер стал спонсором одного из главных хайлайтов матча. Он остановил на ленточке удар Аббосбека Файзуллаева через себя, когда казалось, что мяч уже влетает в ворота. Красотища!

Но ЦСКА всё-таки добился своего со стандарта. Ставер отразил перед собой мощный удар Игоря Дивеева, а Матвей Лукин оказался первым на добивании и возродил интригу — 1:2.

А ещё через две минуты Кабутов оставил гостей в меньшинстве. В первом тайме он остановил прорыв Файзуллаева ценой жёлтой карточки. Во втором — отмахнулся от игрока сборной Узбекистана. Итог: второе предупреждение преобразовалось в удаление. У ЦСКА оставалось 25 минут (без учёта добавленного) на камбэк.

Развязка наступила на шестой добавленной минуте. Лукин оказался расторопнее всех в штрафной площади «Рубина» и сравнял счёт. Кстати, Матвей пробил не лучшим образом, но мяч рикошетом от головы Рожкова влетел мимо Ставера — 2:2. Илья в этом эпизоде получил травму и покинул поле с разбитым носом.

Рахимов снова остался без победы в матче с ЦСКА, хотя был к ней максимально близок. Удивительная серия продолжилась, хотя сегодня «Рубин» был максимально близок к тому, чтобы её прервать. Армейцы же не побеждают на домашнем стадионе в РПЛ в течение четырёх игр подряд.

Кирилл Закатченко

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Рашид Рахимов
Голы
ЦСКА
Матвей Лукин
63′
Матвей Лукин
90+6′
Рубин
Мирлинд Даку
(Дардан Шабанхаджай)
43′
Егор Тесленко
(Дмитрий Кабутов)
52′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
73′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
15
Миралем Пьянич
21
Аббосбек Файзуллаев
3
Данил Круговой
70′
25
Кристиян Бистрович
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
86′
17
Кирилл Глебов
31
Матвей Кисляк
62′
19
Рифат Жемалетдинов
11
Тамерлан Мусаев
62′
9
Сауль Гуарирапа
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
35′
70
Дмитрий Кабутов
41′
65′
8
Богдан Йочич
22′
68′
23
Руслан Безруков
88′
24
Никола Чумич
85′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
85′
20
Джоэль Фамейе
99
Дардан Шабанхаджай
68′
22
Велдин Ходжа
Статистика
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
10
Фолы
16
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Павел Новиков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь