Дзюба: надеюсь, что 90 минут продержусь с «Зенитом», хочется дать бой чемпиону страны

— В чём секрет «Акрона»? Вы обыгрываете всех прямых конкурентов по таблице.

— Мы с первой шестёркой мучаемся, а они с нами отдыхают. Все остальные команды, кроме «Рубина», идут довольно успешно. Будем работать, чтобы с грандами играть лучше. Тем более попали в Кубке на «Спартак». Следующая игра с «Зенитом». Надо исправляться и менять менталитет, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».