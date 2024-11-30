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Дзюба: надеюсь, что 90 минут продержусь с «Зенитом», хочется дать бой чемпиону страны

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

— Очень надеюсь, что 90 минут продержусь без всяких проблем. Хочется дать бой чемпиону страны.

— В чём секрет «Акрона»? Вы обыгрываете всех прямых конкурентов по таблице.
 — Мы с первой шестёркой мучаемся, а они с нами отдыхают. Все остальные команды, кроме «Рубина», идут довольно успешно. Будем работать, чтобы с грандами играть лучше. Тем более попали в Кубке на «Спартак». Следующая игра с «Зенитом». Надо исправляться и менять менталитет, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков после 16 туров.

Акрон