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СМИ назвали отступные за форварда «Спартака» Угальде для клубов РПЛ: они в 9 раз превышают его рыночную стоимость

Отступные в контракте нападающего «Спартака» Манфреда Угальде для клубов РПЛ составляют 80 миллионов евро. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник: Спорт-Экспресс

По ранее появившейся информации зарубежных СМИ, сумма отступных за костариканца для европейских команд составляет 30 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

Спартак