СМИ назвали отступные за форварда «Спартака» Угальде для клубов РПЛ: они в 9 раз превышают его рыночную стоимость

По ранее появившейся информации зарубежных СМИ, сумма отступных за костариканца для европейских команд составляет 30 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
Отступные в контракте нападающего «Спартака» Манфреда Угальде для клубов РПЛ составляют 80 миллионов евро. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По ранее появившейся информации зарубежных СМИ, сумма отступных за костариканца для европейских команд составляет 30 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.