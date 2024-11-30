Гончаренко получил красную карточку в подтрибунном помещении после игры с «Ростовом»

На 32-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт в матче. На 49-й минуте «Пари НН» остался вдесятером. С поля был удалён уругвайский нападающий Хуан Босельи. На 60-й минуте полузащитник Родриго Саравия удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Осипенко оформил дубль и сделал счёт 3:0. На 73-й минуте ростовчане получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Николай Комличенко.