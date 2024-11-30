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Гончаренко получил красную карточку в подтрибунном помещении после игры с «Ростовом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко получил красную карточку, находясь в подтрибунном помещении после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Источник: Спорт-Экспресс

В этой встрече команда белорусского специалиста потерпела разгромное поражение со счётом 4:0.

На 32-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт в матче. На 49-й минуте «Пари НН» остался вдесятером. С поля был удалён уругвайский нападающий Хуан Босельи. На 60-й минуте полузащитник Родриго Саравия удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Осипенко оформил дубль и сделал счёт 3:0. На 73-й минуте ростовчане получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Николай Комличенко.

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

Ростов
4:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 6545 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Виктор Гончаренко
Голы
Ростов
Максим Осипенко
(Николай Комличенко)
32′
Родриго Саравия
(Данил Глебов)
60′
Максим Осипенко
65′
Николай Комличенко
73′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
62
Иван Комаров
87
Андрей Лангович
4
Виктор Мелехин
43′
74′
3
Умар Сако
9
Мохаммад Мохебби
74′
10
Кирилл Щетинин
89
Родриго Саравия
84′
11
Алексей Сутормин
7
Роналдо
11′
74′
69
Егор Голенков
27
Николай Комличенко
84′
19
Хорен Байрамян
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
41′
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
34′
78
Николай Калинский
6′
20
Хуан Мануэль Боселли
49′
70
Максим Шнапцев
74′
7
Владислав Карапузов
19
Никита Ермаков
74′
10
Александр Трошечкин
34
Антон Мухин
74′
80
Валерий Царукян
99
Станислав Магкеев
54′
24
Кирилл Гоцук
29
Лука Веснер Тичич
56′
80′
90
Огнен Ожегович
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
22
Фолы
14
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь