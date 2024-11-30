Источник: футболист клуба РПЛ занял 655 тысяч рублей и проиграл их на ставках

Боженов занял деньги у своего знакомого, которой в итоге подал на футболиста в суд.
Согласно материалам дела, в 2022 году мужчина дал в долг Боженову более 650 тысяч рублей. Деньги переводились как на карту, так и на аккаунт в одной из букмекерских контор.
Боженов обещал отдать всю сумму, но не сделал это и вопрос решался через суд.
Осенью 2024 года суд Барнаула встал на сторону заявителя. Теперь Боженов должен отдать все деньги, а также оплатить пошлину.
Сообщается, что к Боженову было несколько исков, часть из которых удовлетворена, а часть — нет. Все истцы указывали, что переводили средства Боженову на счета различных букмекерских контор. После этого футболист деньги им зачастую не возвращал.
23-летний Боженов в нынешнем сезоне сыграл в 14 матчах РПЛ.