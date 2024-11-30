«Сам удивлён». Сергей Юран отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Химки»

55-летний Сергей Юран уже трижды назначался на должность главного тренера «Химок». В сезоне-2019/2020 под его руководством команда дошла до финала Кубка России, в котором уступила «Зениту» со счётом 0:1. Последним местом работы тренера был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.