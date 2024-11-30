Бывший тренер «Спартака» может вернуться в Россию

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.