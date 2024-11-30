«Тебе недолго осталось». Гончаренко налетел на арбитра Бобровского после поражения от «Ростова». Его накажут?

«Начинаете притягивать те вещи, которые мне после игры уже не совсем интересны. Игра заканчивается, нужно убрать эмоции и говорить о том, какие вещи надо улучшить для команды. Там понятно, что много сказано, много сделано — на эмоциях. Футбол — это эмоции. Чем-то я был недоволен, потому что мне показалось более уважительно мог помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где-то я перебираю, но никакого мата не было или чего-то грубого», — ответил Гончаренко.