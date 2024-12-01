«Кризиса в ЦСКА точно нет». Марко Николич — о последних результатах армейцев

— В последних матчах у команды не так много побед. Можно ли говорить о кризисе?

— Кризиса нет точно. Последние две игры были хорошими, особенно сегодняшняя. Это третий матч за семь дней, и у нас не такая большая ротация. Видно энергию футболистов, качество игры, желание и борьбу. Мы много работаем и будем продолжать работать, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.