«Наказать за это можно только в антиутопии». Журавель — о конфликте Гончаренко с судьёй

«Посмотрел видео несколько раз — кроме обращения Ян и слов “красная карточка” — ничего толком не слышно. Если возиться со звуком в профессиональной студии, то вероятно, что-то и можно будет предъявить Гончаренко, но вообще, наказывать за это и на основе этого можно только в антиутопии. Впрочем, иногда наш футбол напоминает», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.