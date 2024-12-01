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«Наказать за это можно только в антиутопии». Журавель — о конфликте Гончаренко с судьёй

Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель отреагировал на конфликт между главным тренером «Пари НН» Виктором Гончаренко и арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

Источник: Чемпионат.com

«Посмотрел видео несколько раз — кроме обращения Ян и слов “красная карточка” — ничего толком не слышно. Если возиться со звуком в профессиональной студии, то вероятно, что-то и можно будет предъявить Гончаренко, но вообще, наказывать за это и на основе этого можно только в антиутопии. Впрочем, иногда наш футбол напоминает», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.

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