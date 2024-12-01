Кордоба объяснил продление контракта с «Краснодаром», несмотря на интерес клубов РПЛ

ТАСС, 1 декабря. Колумбийский нападающий Джон Кордоба продлил контракт с футбольным клубом «Краснодар», поскольку команда стала для него вторым домом. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Краснодар» сообщил о продлении контракта с Кордобой 5 ноября. Новое соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2027 года.
«Я всегда говорил, что “Краснодар” — место, где ко мне относились лучше всего, здесь я счастлив, — отметил Кордоба. — Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт».
«Слухов действительно было очень много, но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе “Спартака” и “Зенита”, и я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в “Краснодаре” и буду продолжать делать все для команды», — добавил он.
Кордобе 31 год, он выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне игрок в 16 матчах забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Краснодара» Кордоба стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2023/24, разделив второе место в списке бомбардиров с 15 голами. Ранее форвард выступал за испанскую «Гранаду», германские «Майнц», «Кёльн» и «Герту».
За сборную Колумбии Кордоба провел 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. В составе национальной команды он стал серебряным призером Кубка Америки в 2024 году.