Кордоба объяснил продление контракта с «Краснодаром», несмотря на интерес клубов РПЛ

«Слухов действительно было очень много, но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе “Спартака” и “Зенита”, и я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в “Краснодаре” и буду продолжать делать все для команды», — добавил он.