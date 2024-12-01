Футболист «Краснодара» Кордоба сообщил, что отказался от перехода в «Спартак»

ТАСС, 1 декабря. Переход колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в московский «Спартак» не состоялся из-за отказа со стороны футболиста, а не красно-белых. Об этом игрок рассказал «Спорт-Экспрессу».
В ноябре Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до конца сезона-2026/27.
«Что решил “Спартак” — дело “Спартака”, я знаю, чего стою, — сказал Кордоба. — Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в “Спартак”, а не “Спартак” принял решение не покупать меня. Я уважаю “Спартак” как клуб, уважаю игроков и тренера этой команды и благодарю их за интерес ко мне, но история со “Спартаком” для меня закрыта, и надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни».
Также игрок рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом». «Все решалось через агента, лично я ни с кем не общался. Контакты с “Зенитом” были во время Кубка Америки, я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами», — заключил футболист.
Кордобе 31 год, он выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне игрок в 16 матчах забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Краснодара» Кордоба стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2023/24, разделив второе место в списке бомбардиров с 15 голами. Ранее форвард выступал за испанскую «Гранаду», германские «Майнц», «Кёльн» и «Герту».
За сборную Колумбии Кордоба провел 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. В составе национальной команды он стал серебряным призером Кубка Америки в 2024 году.