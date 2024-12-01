Футболист «Краснодара» Кордоба сообщил, что отказался от перехода в «Спартак»

«Что решил “Спартак” — дело “Спартака”, я знаю, чего стою, — сказал Кордоба. — Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в “Спартак”, а не “Спартак” принял решение не покупать меня. Я уважаю “Спартак” как клуб, уважаю игроков и тренера этой команды и благодарю их за интерес ко мне, но история со “Спартаком” для меня закрыта, и надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни».