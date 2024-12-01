Григорян: «Гончаренко никогда не отличался хамством. Реально угрожать он не мог»

«Знаю Гончаренко как тренера и личность. Сам по себе Виктор Михайлович достаточно воспитанный человек. Он никогда не отличался хамством. Я просто понимаю, что сказать можно все что угодно. Я воспринимаю это только как эмоцию. Прекрасно понимаю, что реально угрожать он в принципе не мог. Это не в его сути. Все что касается хамства, это не про Гончаренко. Это просто эмоция и все», — сказал Григорян «СЭ».