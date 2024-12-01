Мостовой не считает слова Гончаренко в сторону судьи угрозой: «Сказал и сказал, что тут такого?»

«Не согласен с тем, что это угроза. На эмоциях что-то крикнул. В чем тут угроза? А когда человек посылает матом кого-то — это угроза или нет? В игре мы таких слов слышим тысячу. Тем более в нашей сегодняшней жизни… Смотря какие бывают случаи. Поэтому — сказал и сказал, что тут такого?» — сказал Мостовой «СЭ».