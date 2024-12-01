«Локомотив» проваливает конец года. Снова ужасно «сгорели» «Химкам»!

Впрочем, «Химки» продолжили давление. Всё это выглядело странно. Претендент на титул ничего не мог сделать с командой из нижней части таблицы. Свои моменты упустили Антон Заболотный и Александр Руденко. Но на 17-й минуте «Химки» всё же превратили количество в качество. Заболотный открыл счёт: после недопонимания у защитников «Локо» Хетаг Хосонов перехватил мяч, покатил на Антона, а форвард «Химок» легко поразил ворота Лантратова.