Зелимхан Бакаев прокомментировал победу «Химок» в матче с «Локомотивом»

«Очень тяжёлая игра. Давление было все 90 минут. Но мы заслужили немного удачи за 17 игр. Если бы мы не были так агрессивны, как сегодня, то не выиграли бы, мы понимали, что у нас очень сильный соперник.



Тренер поставил задачу быть быстрее отрабатывать на всех участках и выигрывать всю борьбу. Тренер у нас сильный, опытный, но сложно поставить игру по ходу сезона. Сейчас у нас будут сборы, и в следующем году мы будем играть совершенно по-другому», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».