Джикия: никакой эйфории — выиграли у «Локомотива», но впереди много работы

«Мы готовимся к играм, разбираем соперников. Никакой эйфории. Да, выиграли, но впереди ещё много работы. В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые не реализовали. Любимая статистика, но на табло как есть, так есть. Никаких громких слов. Все молодцы, но впереди очень сложная игра с “Динамо”, — передаёт слова Джикии корреспондент “Чемпионата” Егор Кабак.