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Джикия: никакой эйфории — выиграли у «Локомотива», но впереди много работы

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1).

Источник: Чемпионат.com

«Мы готовимся к играм, разбираем соперников. Никакой эйфории. Да, выиграли, но впереди ещё много работы. В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые не реализовали. Любимая статистика, но на табло как есть, так есть. Никаких громких слов. Все молодцы, но впереди очень сложная игра с “Динамо”, — передаёт слова Джикии корреспондент “Чемпионата” Егор Кабак.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 12-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

Химки
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь