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Суперперестрелкой с голом и травмой Алипа завершился матч «Зенита» в РПЛ

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 17-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет самарские «Крылья Советов», передает Vesti.kz.

Источник: КФФ

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу самарцев. В составе хозяев с первых минут на поле вышел казахстанский защитник Нуралы Алип, который забил один из голов команды. Его заменили на 82-ой минуте из-за травмы, полученной в столкновении с соперником. Еще один мяч за питерцев забил Максим Глушенников.

Отметим, что в прошлом туре Алип отдал первый голевой пас в сезоне в матче с «Оренбургом». С его подачи забили победный гол. При этом казахстанец весь матч играл с травмой.

Всего он провел 12 матчей за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, но «Краснодар» может обойти питерцев, если обыграет или сыграет вничью с «Спартаком».

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:3
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 28820 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
4′
Нуралы Алип
(Максим Глушенков)
72′
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Иван Олейников)
17′
Иван Олейников
(Игорь Дмитриев)
18′
Иван Сергеев
(Николай Рассказов)
28′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
30
Матео Кассьерра
28
Нуралы Алип
82′
21
Александр Ерохин
8
Маркус Вендел
64′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
82′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
64′
24
Педро
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+6′
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
5
Доминик Ороз
36′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
78′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
64′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
86′
24
Роман Евгеньев
28
Игорь Дмитриев
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
64′
73
Владислав Шитов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
5
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Премьер-лига: таблица и календарь