Суперперестрелкой с голом и травмой Алипа завершился матч «Зенита» в РПЛ

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу самарцев. В составе хозяев с первых минут на поле вышел казахстанский защитник Нуралы Алип, который забил один из голов команды. Его заменили на 82-ой минуте из-за травмы, полученной в столкновении с соперником. Еще один мяч за питерцев забил Максим Глушенников.
Отметим, что в прошлом туре Алип отдал первый голевой пас в сезоне в матче с «Оренбургом». С его подачи забили победный гол. При этом казахстанец весь матч играл с травмой.
Всего он провел 12 матчей за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, но «Краснодар» может обойти питерцев, если обыграет или сыграет вничью с «Спартаком».