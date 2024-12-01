Суперперестрелкой с голом и травмой Алипа завершился матч «Зенита» в РПЛ

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу самарцев. В составе хозяев с первых минут на поле вышел казахстанский защитник Нуралы Алип, который забил один из голов команды. Его заменили на 82-ой минуте из-за травмы, полученной в столкновении с соперником. Еще один мяч за питерцев забил Максим Глушенников.