«Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области

— По «Крыльям» и «Ладе», как кажется, нашли решение. Мы будем проводить изменения аккуратно, чтобы не разрушить хорошее. И «Крылья», и «Лада» будут с такой вертикалью, как у «Самары». У нас будут профессиональные академии. Либо вновь созданные, либо уже имеющиеся, но с серьезными изменениями. С правильными этапами развития, второй и третьей командой. Но на это нужно время. До конца этого сезона, грубо говоря, санируем проблемы, закроем самые проблемные участки, концептуально выстроим систему, а потом будем ее наполнять. У нас задача, чтобы через три года профессиональные команды (в футболе, хоккее, баскетболе) чувствовали себя экономически независимыми. И при этом соответствовали уровню ожиданий болельщиков, ветеранов. Это будет единственным позиционированием самарского спорта. Мы немного отойдем от такой разобщенности. У нас будет свое дерби: в футболе «Акрон» — «Крылья» — это же класс. Но в целом все это будет зонтиком и называться «Самарский спорт».