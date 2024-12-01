«Я не держусь за свое место». Осинькин и Семак после неожиданной победы «Крыльев»

— Конечно, он и сам, наверное, переживал. Мы знаем, что взяли Сергеева для того, чтобы он забивал голы. У него всегда были великолепные объемы. Сегодня тоже дал их, помог нам. Но он забил больше, чем за предыдущие матчи. Если вспомним, был незабитый пенальти, нарисованная линия офсайда из-за которой гол отменили. Под сомнение ставить не буду. Но разговор был про миллиметры. Было бы у Ивана условно три гола перед матчем, наверное, по-другому бы оценивали. Он только в сентябре попал к нам и так помогает. Сейчас Сергеев немного «отмазался». Пусть еще отмазывается, мы еще хотим.